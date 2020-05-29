سقوط نيزك شمال تركيا وشهود عيان يرصدونه بالفيديو

شوهد جسم مضيئ يفترض أنه نيزك في عدد من ولايات شمال تركيا مساء الأربعاء. وأكدت الشرطة في ولاية طرابزون المطلة على البحر الأسود أن "كرة ضوء" سقطت وتم رصدها من قبل شهود عيان كانوا يتابعون التطورات عن كثب.

وبمجرد ظهور النيزك غمرت وسائل الإعلام الاجتماعية مقاطع فيديو تظهر كرةً من الضوء تخرّ من السماء، وتتوهج في وميض ضوئي قبل أن تتلاشى تماماً.

وتمت رؤية الجسم المضيئ في العديد من الولايات منها "أرتفين" و"أرضروم" و"سيواس" و"تونجيل" و"أرداهان".

وقال البروفيسور "أوزان أونسلان" من جامعة "إيجة" الذي يقود أيضاً مشروع تتبع النيازك في تركيا، أن الظاهرة التي شوهدت شمال البلاد كانت نيزكاً نموذجياً. وأضاف: "من الواضح أنه اتجه من أرضروم إلى آرتفين، ومن المحتمل أن يكون قد سقط في سوتشي أو جورجيا".

وأوضح أنه تحدث مع عدة شهود لتحديد الظاهرة.

وقال "بحسب تقييماتنا الأولى، نعتقد أنه ربما سقط في البحر"، مشيراً إلى أنه من المعتاد سماع انفجار بعد دقيقتين إلى ثلاث دقائق من ظهور الضوء الساطع، وقد يترافق بهزة أرضية تتراوح شدتها بحسب حجم النيزك وتركيبته. وأضاف أنهم على اتصال مع وكالة ناسا وأنهم يعملون على تقييم لقطات الفيديو.