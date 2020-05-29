في الذكرى الـ 567.. أردوغان يحيي "موكب فتح" إسطنبول

نظم الاتحاد التركي للأشرعة، الجمعة، فعالية في مضيق البوسفور بإسطنبول، احتفالا بمناسبة حلول الذكرى الـ 567 لفتح إسطنبول.

وخلال المراسم جاب 30 قاربا المضيق ضمن الفعالية، حيث حيّا الرئيس رجب طيب أردوغان من باحة قصر "هوبر" الرئاسي، القوارب المزينة بالرايات والأعلام التركية.

كما رفعت القوارب صورا لفاتح إسطنبول السلطان العثماني محمد الفاتح، وحيا المحتفلون الرئيس أردوغان أثناء المراسم، فردّ الرئيس التركي عليهم بالتلويح لهم بيديه.

ورافقت القوارب المذكورة في مراسم العبور، قوارب تابعة لخفر السواحل التركي، وأخرى لصيادي السمك.

ورافق أردوغان في إلقاء التحية، كل من رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ووزير الرياضة والشباب محمد محرم قصاب أوغلو.

ويحتفل الأتراك خاصة والمسلمون عامة في 29 مايو/أيار من كل عام، بذكرى "فتح القسطنطينية"، وهي المدينة التاريخية التي فتحها السلطان العثماني محمد الفاتح من الإمبراطورية البيزنطية عام 1453، بعد أن ظلت عصية على المسلمين لعدة قرون.