نائب أردوغان: ينبغي إعادة هيكلة منظمة الصحة العالمية

شدد فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، على وجوب إعادة هيكلة منظمة الصحة العالمية لتصبح أقل بيروقراطية وأكثر مرونة وشفافية

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة عبر الإنترنت نظمها "المجلس الأطلسي" و"منظمة التراث التركي" حول مكافحة فيروس كورونا.

وقال أوقطاي: "ينبغي إعادة هيكلة منظمة الصحة العالمية لتصبح أقل بيروقراطية وأكثر مرونة وشفافية".

وأضاف أنه في الوقت الذي فشل فيه العالم في إختبار مكافحة كورونا، حققت تركيا نجاحا كبيرا.

وأشار أن الوباء أدى إلى تعليق ظاهرة العولمة إلى حد كبير، وأن كل دولة باتت منشغلة في مشكلتها.

ولفت أن إلى زيادة التقارب الإيجابي بين تركيا والولايات المتحدة خلال الوباء، مشيرا إلى ظهور فرص جديدة بين البلدين.