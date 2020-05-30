ألمانيا تشكر تركيا لمساعدتها في إجلاء رعاياها

أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن بالغ شكرها لتركيا، جراء مساعدتها في إجلاء رعاياها من بيرو، وكولومبيا.

وقالت خلية الأزمة التابعة للخارجية الألمانية، في تغريدة عبر تويتر، السبت، إننا "نتقدم بالشكر لنظرائنا في الخارجية التركية، إزاء المساعدات التي قدموها في سبيل إجلاء أكثر من 100 مواطن ألماني من بيرو، وكولومبيا".

وأضافت أن طائرة الخطوط التركية وصلت إلى مدينة فرانكفورت، قادمة من العاصمتين الكولومبية بوغوتا، والبيروفية ليما، وعلى متنها مواطنون ألمان.

من جانب آخر، قالت مصادر صحفية إن مسؤولي مكتب تركيا في الخارجية الألمانية تقدموا بالشكر للقنصلية التركية في برلين، عبر اتصال هاتفي، جراء المساعدات.

وأضاف أن الطائرة أجلت من كولومبيا، وبيرو، 258 مواطنا من دول الاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا، وتشيكيا، والبرتغال، والنمسا، وفنلندا، وبلغاريا، وإسبانيا، والسويد، والنرويج، وبولونيا، وإيطاليا، إضافة إلى ألمانيا.