الداخلية التركية تحدد تعليمات تخفيف قيود كورونا على المرافق والأماكن العامة

أصدرت وزارة الداخلية التركية، السبت، تعميمًا ينص على تخفيف القيود المفروض بسبب فيروس كورونا على المرافق والأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي والحدائق وأسواق الملابس.

وقالت الوزارة في التعيميم: "سيتم السماح بفتح المطاعم والمقاهي ومحال الحلويات وحدائق الشاي والنوادي لغاية الساعة العاشرة مساء اعتبارا من 1 يونيو/ حزيران القادم".

وأشارت إلى أن "المتنزهات والحدائق والشواطئ ستستقبل روادها اعتبارا من 1 يونيو".

وقررت الوزارة "منع تدخين الشيشة أو اللعب بالورق وغيره في أماكن الترفيه والاستراحات العامة المزمع إعادة فتحها الاثنين".

ويشمل التعميم "فتح المسابح والمنتجعات الحرارية والحمامات ومراكز الساونا إلى العاشرة مساء، ومراكز الرياضة حتى منتصف الليل".

ويحظر التعميم "أنشطة الموسيقى والرقص واللعب والتي من شأنها أن تتسبب بحدوث ملامسة مباشرة في أماكن الاستراحة والترفيه المفتوحة للعامة".d-id="0">