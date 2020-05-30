الدفاع التركية تحيد إرهابيين في غارة جوية شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد إرهابيين اثنين من منظمة "بي كا كا" في غارة جوية استهدفت أوكارهما بمنطقة "أواشين" شمالي العراق.

وأفادت الوزارة في بيان عبر حسابها على "تويتر" السبت، أن عمليات مكافحة إرهابيي المنظمة مستمرة حتى القضاء على آخر إرهابي.

وأضاف البيان، أنه جرى رصد عنصري المنظمة الإرهابية، عبر آليات الاستطلاع والمراقبة في المنطقة، قبل تحييدهما بغارة جوية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.