تركيا: تحييد 5 إرهابيين حاولوا التسلل إلى "نبع السلام"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 5 عناصر من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، لدى محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية نبع السلام، شمال شرق سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان، السبت، أن "قوات المهام الخاصة تواصل التصدي للمنظمات الإرهابية، إذ حيّدت 5 إرهابيين من تنظيم بي كا كا/ ي ب ك، خلال محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية نبع السلام".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات، لتطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.