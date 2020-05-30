خفر السواحل التركي ينقذ 60 طالب لجوء ببحر "إيجه" أجبرتهم اليونان على العودة

أنقذت فرق خفر السواحل التركية 60 طالب لجوء في بحر "إيجه" بعدما أجبرتهم فرق خفر السواحل اليونانية على العودة ثانية إلى المياه الإقليمية التركية، الجمعة.

ووفق المصادر الأمنية تم إنقاذ اللاجئين وعددهم 60 في بحر إيجه قبالة قضاء "ديكيلي" التابع لولاية إزمير، غربي تركيا، بعد تلقي خفر السواحل التركي طلبات مساعدة منهم.

ولفتت المصادر إلى أن اللاجئين كانوا على متن قارب مطاطي، وهم 28 كونغوليًا، و23 أفغانيًا، و5 إريتريين، و2 من مالي، ونيجيري، وصومالي، بينهم نساء وأطفال.

وتم نقل اللاجئين إلى إدارة الهجرة بالولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.