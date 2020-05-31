أردوغان: وعدنا فأوفينا بناء مشفى مطار أتاتورك في 45 يوما

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن الحكومة أوفت بوعدها في بناء مستشفى ضمن مطار أتاتورك بإسطنبول، في غضون 45 يوما.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، قبيل افتتاح المستشفى الذي يحمل اسم "البروفسور الدكتور مراد ديلمنر"، في منطقة يشيل كوي، بالشطر الأوروبي من إسطنبول.

وأضاف الرئيس أردوغان: "نفتتح اليوم مستشفى البروفسور الدكتور مراد ديلمنر، للحالات الطارئة في يشيل كوي، بسعة 1008 أسرة، والذي وعدنا بإنجازه خلال 45 يوما، نرجو أن يحمل الخير لبلدنا وشعبنا".

كما أرفق الرئيس أردوغان تغريدته بمشاهد ومعلومات حول بناء المستشفى.

والجمعة، افتتح الرئيس أردوغان مستشفى "البروفسورة الدكتورة فريحة أوز"، الذي تم بناؤه في 45 يوما بمنطقة سنجق تبة في مدينة إسطنبول، في إطار مكافحة كورونا.

وفي 6 أبريل/ نيسان الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، إنه سيتم إنجاز مستشفيين إضافيين في إسطنبول خلال مدة أقصاها 45 يوما، في إطار مكافحة جائحة كورونا.

كما أكد أردوغان لاحقا، أن مستشفيي "مطار أتاتورك" و"سنجق تبه" بإسطنبول، سيفتحان أمام السياحة العلاجية.