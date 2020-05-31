وزير الداخلية التركي يعلن تحييد 3 من إرهابيي "بي كا كا" بينهم قيادي

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، تحييد 3 من إرهابيي منظمة "بي كا كا"، بينهم قيادي، خلال عملية في ريف ولاية هكّاري جنوب شرقي البلاد.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير صويلو، عبر حسابه بتويتر، الأحد، حول العمليات الأمنية ضد "بي كا كا" في قضاء تشوقورجه بهكّاري.

وقال صويلو: "قوات الدرك تمكنت من تحييد 3 إرهابيين في تشوقورجه، بينهم مسؤول المنظمة بمنطقة وادي قازان".

والأحد، أعلنت الداخلية التركية تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" في ولاية بتليس جنوب شرقي البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.