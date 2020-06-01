بعد النجاح في كبح جماح كورونا.. الحياة تعود إلى طبيعتها في كافة الولايات التركية

انتهت منتصف ليل الأحد القيود التي فرضتها الحكومة التركية منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي، على حركة التنقل بين 15 ولاية تركية ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

كما انتهت القيود المفروضة على التجول منذ يومين في نفس الولايات، حسب بيان نشرته وزارة الداخلية.

والولايات المعنية هي أنقرة، وبالكسير، وبورصة، وأسكي شهير، وغازي عنتاب، وإسطنبول، وإزمير، وقيصري، وقوجة إيلي، وقونية، ومانيسا، وصقاريا، وصامسون، ووان، وزونغولداق.

وبذلك عادت حركة التنقل بين جميع الولايات التركية إلى طبيعتها لأول مرة منذ 3 أبريل/ نيسان الماضي، عندما أعلنت الحكومة التركية عن حزمة تدابير لمواجهة انتشار كورونا، بينها منع التنقل بين 31 ولاية، قبل أن يتم تقليصها لاحقا إلى 15 ولاية.

والخميس، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن سلسلة إجراءات لعودة الحياة إلى طبيعتها في تركيا، اعتبارا من 1 يونيو/ حزيران المقبل، بعد النجاح في كبح جماح انتشار كورونا، شملت رفع قيود التنقل الداخلي بشكل كامل.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة أن عدد المتعافين من كورونا بلغ 127 ألفا و127، والإصابات 163 ألفا و942، والوفيات 4 آلاف و540.