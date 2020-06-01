تركيا.. استئناف الرحلات الجوية الداخلية وسط إجراءات الوقاية من كورونا

استأنفت تركيا، الاثنين، خدمة الرحلات الجوية الداخلية، وسط إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال وزير النقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو في تصريح للصحفيين، أن شركات الطيران اتخذت كافة التدابير الوقائية من كورونا.

وأوضح قره إسماعيل أوغلو، أن بلاده تمتلك بنية تحتية قوية في مجال المواصلات، الذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تظهر عظمة البلدان وقوتها.

ولفت إلى أن القطارات السريعة بين الولايات التركية، استأنفت رحلاتها الأسبوع الماضي.

وأكد أن حكومة بلاده ستواصل استثماراتها في مجال المواصلات والبنية التحتية، لتحقيق أهدافها المنشودة لعام 2023.

ونُظّمت أولى الرحلات الداخلية من مطار إسطنبول إلى مطار أسن بوغا بالعاصمة أنقرة وعلى متن الطائرة الوزير قره إسماعيل أوغلو.

والخميس، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، عن سلسلة إجراءات لعودة الحياة إلى طبيعتها في تركيا، اعتبارا من 1 يونيو/ حزيران، بعد النجاح في كبح جماح انتشار كورونا، شملت رفع قيود التنقل الداخلي بشكل كامل.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة، أن عدد المتعافين من كورونا بلغ 127 ألفا و127، والإصابات 163 ألفا و942، والوفيات 4 آلاف و540.