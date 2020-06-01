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تركيا ترسل طائرة إسعاف لروسيا لنقل مواطن مصاب بكورونا

وكالة الأناضول للأنباء
أضنه
نشر في 02.06.2020 00:00

وصلت الإثنين، طائرة إسعاف تركية تحمل على متنها مواطنا مصابا بفيروس كورونا، إلى ولاية أضنة (جنوب)، قادمة من روسيا.

ونقل صلاح الدين أغور (36 عاما)، المقيم في العاصمة موسكو على متن الطائرة التي أرسلتها وزارة الصحة التركية إثر تدهور حالته الصحية.

وراجعت عائلة أغور سفارة أنقرة لدى موسكو، متقدمة بطلب لتمكينه من العودة إلى وطنه، لتلقي العلاج في مسقط رأسه بأضنة.

وبناء على طلب أقرباء المريض، أرسلت وزارة الصحة طائرة إسعاف من تركيا إلى موسكو.

وإثر وصوله، نُقل أغور إلى المستشفى الجامعي بأضنة (حكومي) لتلقي العلاج.

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