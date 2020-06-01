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تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تناهز 130 ألفاً

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 01.06.2020 20:30
DHA DHA

أعلنت تركيا، الاثنين، ارتفاع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا إلى 128ألفا و947، إثر تسجيل 974 حالة شفاء جديدة.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة التركية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 164 ألفا و769، إثر تسجيل 827 حالة جديدة.

ووفق المعطيات ذاتها، سجلت تركيا 23 حالة وفاة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و563.

وأجرت الوزارة 31 ألفا و525 اختبار للكشف عن كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة إلى مليونين و70 ألفا و719.

وتراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 651، والمرضى الموصولين بأجهزة التنفس الصناعي إلى 283.

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