إصابات بطاقم "تي آر تي" التركية أثناء تغطية الاحتجاجات الأمريكية

أصيب ثلاثة أفراد من طاقم قناة "تي آر تي وورد" التركية في الولايات المتحدة، أثناء فض الشرطة لاحتجاجات ضد مقتل المواطن جورد فلويد.

وبحسب بيان أصدرته القناة، الثلاثاء، تعرضت مراسلتها في العاصمة واشنطن سالي أيهان، لعدة إصابات في جسدها من أعيرة مطاطية، أثناء فض الشرطة للمحتجين من أمام البيت الأبيض.

وفي مدينة مينيابوليس، تعرض مراسل القناة ليونيل دونوفان، والمصور بربروس صايلغان، لإصابات من قبل الشرطة أثناء فض الاشتباكات.

وشهد محيط البيت الأبيض، الاثنين، تصاعدا للعنف بين الشرطة الأمريكية ومتظاهرين تجمعوا احتجاجا على مقتل "فلويد" الإفريقي الأصل.

ومنذ الثلاثاء الماضي، تشهد جميع الولايات المتحدة الأمريكية، احتجاجات على مقتل فلويد، تحولت لاحقا إلى أحداث عنف بين المحتجين والشرطة.

وتجمع مئات المحتجين حول البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، منذ مساء السبت مرددين شعارات من قبيل "العدالة لفلويد"، "لا سلام بدون عدالة"، "لا أستطيع التنفس"، "حياة السود مهمة".