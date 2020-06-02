الخطوط الجوية التركية تستأنف جزء من رحلاتها الدولية المباشرة

أعلنت الخطوط الجوية التركية استئناف رحلاتها الدولية المباشرة من 16 مدينة في 6 دول أوروبية إضافة إلى 14 نقطة داخل تركيا اعتبارا من 18 يونيو/ حزيران الحالي.

وأفاد بيان صادر عن الشركة، الثلاثاء، أن الخطوط الجوية التركية التي تسير رحلات إلى 127 بلدًا حول العالم، علقت رحلاتها المجدولة اعتبارًا من 28 مارس/ آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف: "حرصا على تلبية تطلعات واحتياجات المسافرين بعد المرحلة الاستثنائية التي شهدها العالم، سيتم تنظيم رحلات مباشرة من 16 مدينة في 6 دول أوروبية إلى 14 نقطة داخل تركيا اعتبارا من 18 يونيو/ حزيران الحالي".

وأشار البيان إلى أن الرحلات ستنطلق من بلدان، ألمانيا وسويسرا، والنمسا، وهولندا، والسويد، والدنمارك، إلى مدن أنطاليا وأنقرة وغازي عنتاب وأضنة وديار بكر وأوردو وألازيغ وصامصون وهطاي وقيصري وطرابزون وإزمير وقونية وبودروم.