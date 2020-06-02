حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا تقترب من 130 ألفا

أعلنت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، تسجيل 974 حالة شفاء من فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 129 ألفا و921.

وأظهرت أحدث معطيات للوزارة، أن حصيلة الإصابات بالفيروس بلغت 165 ألفا، و555، إثر تسجيل 786 حالة.

وبينت أن البلاد سجلت 22 وفاة فقط، رفعت الإجمالي إلى 4585.

وتواصل الإصابات والوفيات انخفاضها اليومي في تركيا، حيث سجلت أمس 827 إصابة و23 وفاة.

ووفق للمعطيات الجديدة، أجرت تركيا 32 ألفا و325 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و103 آلاف، و44.

وتراجع عدد المرضى بوحدات العناية المركزة إلى 633، والمرضى الموصولين بأجهزة التنفس إلى 271.

وعلق وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة على المعطيات الحديثة في تغريدة قائلا: "تجاوز عدد اختبارات كورونا 2.1 مليون واقترب عدد المتعافين من 130 ألفا فضلا عن تناقص عدد المصابين في وحدات العناية المركزة".

وبيّن قوجة، أن معطيات المرحلة القادمة متعلقة بمدى الالتزام بوضع الكمامات والتباعد الاجتماعي وقواعد النظافة.