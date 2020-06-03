إجلاء عائلة تركية مصابة بـكورونا من مصر بطائرة إسعاف خاصة

أجلت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، عائلة تركية تقيم في مصر، وذلك استجابة لنداء وجهته العائلة للعودة إلى تركيا بعد إصابتها بفيروس "كورونا".

وقالت مصادر محلية، إن "طائرة إسعاف تركية، وصلت إلى ولاية تكيرداغ شمال غربي البلاد، قادمة من مصر، وعلى متنها عائلة "قادر بيتشار" التركية".

وأضافت المصادر أنه "جرى نقل عائلة (بيتشار) فور وصول الطائرة إلى المستشفى الحكومي في تكيرداغ لتلقي العلاج".

من جانبه، عبّر حسن بيتشار، شقيق قادر بيتشار، عن شكره وامتنانه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جانب الحكومة التركية لتخصيصهم طائرة إسعاف خاصة لجلب عائلة شقيقه من مصر.

يشار إلى أن وزارة الصحة التركية أرسلت طائرة إسعاف للعاصمة السودانية الخرطوم، مطلع أيار/مايو الماضي، لنقل المواطن "محمد حنفي آيدن" إثر إصابته بفيروس "كورونا".

كما نقلت طائرة إسعاف تركية المواطن "إيمره باتاتيه" المصاب بالسرطان من السويد إلى تركيا من أجل تلقي العلاج، منتصف أيار/مايو الماضي.

وقامت بنقل المواطن التركي "أمرالله غولوشكن" من مدينة مالمو جنوبي السويد إثر إصابته بفيروس كورونا في 26 نيسان/أبريل الماضي.

وتقدم وزارة الصحة التركية خدمة الإسعاف الجوي منذ 2008، وتمتلك أسطولا من 3 طائرات و17 مروحية إسعاف موزعة في 17 ولاية تركية.

ومنذ هذا التاريخ، أسعفت وزارة الصحة التركية أكثر من 33 ألف مريض بواسطة المروحيات وأكثر من 14 ألف مريض بواسطة الطائرات، بينهم 750 من خارج تركيا.