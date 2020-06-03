الخطوط الجوية التركية تعيّن خبراء صحة على متن رحلاتها



أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، الأربعاء، تعيين خبراء صحة ضمن طاقم ضيافة الطائرة، على متن رحلاتها، حرصا على صحة وسلامة الركاب.



والثلاثاء، أعلنت الشركة التي تسير رحلات إلى 127 بلدًا حول العالم، استئناف رحلاتها المباشرة من 16 مدينة في 6 دول أوروبية إلى 14 نقطة داخل تركيا، اعتبارا من 18 يونيو/ حزيران الحالي، بعد أكثر من شهرين على تعليقها بسبب فيروس كورونا.

وفي بيان اليوم، قالت الشركة إنها ستقوم بتوفير حقيبة أدوات للنظافة الشخصية خاصة لكل راكب على طائراتها.

وأضافت أنها ستقوم بتعيين خبراء نظافة ضمن طاقم ضيافة الطائرة، حرصا منها على صحة وسلامة الركاب.



وبحسب المصدر نفسه، تضم الحقيبة الشخصية؛ كمامة ومطهرا ومناديل معقمة، فيما سيتولى فريق الخبراء المسؤول اعتماد معايير السلامة والنظافة على متن الطائرة، وتطبيق التدابير الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي، تحت إشراف مختصين للتأكد من اتباع كافة الاجراءات الوقائية بشكل صحيح.