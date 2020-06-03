تركيا.. شفاء حوالي 80 في المئة من مصابي كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، الأربعاء، تسجيل 931 حالة شفاء من فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 130 ألفا و852 لتصل نسبة المتعافين إلى 78,6في المئة من إجمالي عدد الإصابات.

وأظهرت أحدث معطيات للوزارة، أن حصيلة الإصابات بالفيروس بلغت 166ألفا، و422، إثر تسجيل 867 حالة.

وبينت أن البلاد سجلت 24 وفاة فقط، رفعت الإجمالي إلى 4609 .

ووفقاً للمعطيات الجديدة، أجرت تركيا 52 ألفا و305 اختبارات للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و155 ألفا، و.349

وتراجع عدد المرضى بوحدات العناية المركزة إلى 612، والمرضى الموصولين بأجهزة التنفس إلى 261.

وعلق وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه على المعطيات الحديثة في تغريدة قائلا: "تجاوز عدد اختبارات كورونا 2.1 مليون واقترب عدد المتعافين من 130 ألفا فضلا عن تناقص عدد المصابين في وحدات العناية المركزة".