تركيا تسجل 21 وفاة جديدة بكورونا و 926 حالة شفاء خلال آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التركية، الخميس، تسجيل 926 حالة شفاء من فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 131 ألفا و778 لتصل نسبة المتعافين إلى 78,7 في المئة من إجمالي عدد الإصابات.

وأظهرت أحدث معطيات للوزارة، أن حصيلة الإصابات بالفيروس بلغت 167ألفا، و410، إثر تسجيل 988 حالة.

وبينت أن البلاد سجلت 21 وفاة فقط، رفعت الإجمالي إلى 4630 .

ووفقاً للمعطيات الجديدة، أجرت تركيا 54 ألفا و234 اختبارات للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و209 ألفا، و.583

وتراجع عدد المرضى بوحدات العناية المركزة إلى 602، والمرضى الموصولين بأجهزة التنفس إلى 265.