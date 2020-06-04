خفر السواحل التركي ينقذ 85 طالب لجوء أعادتهم اليونان إلى البحر

أنقذ خفر السواحل التركي الخميس، 85 طالب لجوء، أجبرتهم اليونان على العودة بزورقهم إلى المياه الإقليمية التركية، بولاية "تشناق قلعة" شمال غربي البلاد.

وأفادت مصادر صحفية، الخميس، أن مجموعة من طالبي اللجوء أبحروا من ساحل "أيواجيق" في ولاية "تشناق قلعة"، قاصدين جزيرة "ميديللي" اليونانية.

وأثناء تقدمهم بزورقهم المطاطي نحو الجزيرة، اعترضتهم دورية من خفر السواحل اليوناني، وأجبرتهم على العودة بعد أن دفعت زورقهم باتجاه المياه الإقليمية التركية.

وتحرك عناصر من خفر السواحل التركي إلى المنطقة، إثر تلقيهم نداء استغاثة من طالبي اللجوء، لإنقاذهم وإعادتهم إلى بر الأمان.

ونُقل طالبو اللجوء، الذين يحملون جنسيات أجنبية مختلفة، وبينهم نساء وأطفال، إلى مركز خفر السواحل التابع لبلدية "كوتشوك قويو" في الولاية، حيث قُدم لهم الغذاء والكساء.