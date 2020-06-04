طائرة مساعدات طبية تركية تصل النيجر لدعمها في مكافحة كورونا

وصلت الخميس إلى النيجر، طائرة شحن عسكرية تركية، تحمل على متنها مساعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: "هبطت في النيجر طائرتنا التي تحمل على متنها مستلزمات طبية ستستخدم في مكافحة كورونا".

كما أشارت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في تويتر، إلى أن وزير المساعدات الإنسانية في النيجر لاوان ماغاغي، والسفير التركي مصطفى توركر أري، كانا في استقبال الطائرة.

وأرفقت الوزارة تغريدتها بمقطع فيديو للحظات وصول الطائرة.

كما أكدت التغريدة تسليم المسؤولين في النيجر رسالة بعثها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره في النيجر محمدو يوسفو.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت طائرة شحن عسكرية عملاقة من مطار "أتيمسغوت" العسكري بالعاصمة أنقرة، نحو النيجر، وعلى متنها مساعدات طبية.

وتضمنت المساعدات التي أُرسلت بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، كمامات وألبسة ونظارات واقية.

وحملت طرود المساعدات شعار رئاسة الجمهورية التركية، ومقولة مولانا جلال الدين الرومي باللغتين التركية والفرنسية: "هناك أملٌ بعد اليأس، والكثيرُ من الشموس بعد الظلمة."

وأرسلت تركيا مساعدات مماثلة إلى أكثر من 60 دولة، بينها أمريكا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وصربيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وليبيا وفلسطين وجنوب إفريقيا.