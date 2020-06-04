وزير النقل التركي: نخطط لاستئناف الرحلات الجوية إلى 40 دولة تدريجيا الأسبوع القادم

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قرة اسماعيل أوغلو، الخميس، استئناف الرحلات الجوية الخارجية تدريجيا إلى 40 بلدا، اعتبارا من 10 يونيو/حزيران الحالي.

وأوضح قرة اسماعيل أوغلو في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة إعادة الحياة إلى طبيعتها.

وأوضح قرة اسماعيل أوغلو أن أولى الرحلات الجوية الخارجية ستنطلق إلى جمهورية شمال قبرص التركية والبحرين وبلغاريا وقطر واليونان.

وأضاف أن وزارته تتواصل حاليا مع 92 دولة، لاستئناف الرحلات الجوية، وأنه تم الاتفاق مع عدد من الدول لاستئناف الرحلات الجوية.

وذكر أن هذه الدول هي، شمال قبرص التركية واستراليا وليتوانيا وصربيا وكازاخستان وألبانيا وروسيا البيضاء والإمارات ومولدوفا وأوزبكستان والسودان والمغرب وأوكرانيا والمغرب وإيطاليا.

يذكر أن تركيا استأنفت رحلات الخطوط الداخلية اعتبارا من مطلع حزيران الحالي.

وكانت الخطوط الجوية التركية، علقت رحلاتها الخارجية منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، في إطار التدابير الوقائية من فيروس كورونا.