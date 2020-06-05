تركيا تستقبل ألف مريض أجنبي خلال 10 أيام

قال وزير الصحة التركي فخرالدين قوجه، إن بلاده استقبلت أكثر من ألف مريض أجنبي خلال 10 أيام من رفع القيود المفروضة على السفر بسبب وباء كورونا.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في اجتماع عبر الفيديو مع سفراء 26 دولة من بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث قدم عرضاً وافياً حول مكافحة كورونا في تركيا، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة التركية.

وأوضخ قوجه : "استقبلنا أكثر من ألف مريض أجنبي خلال 10 أيام مع رفع القيود المفروضة".

وحول مكافحة تركيا ضد وباء كورونا، قال قوجه : "أظهرت فترة مكافحة الوباء أن تركيا ستضفي على الاتحاد الأوروبي قوة كبيرة ليس في المجالين السياسي والاقتصادي فقط إنما في المجال الصحي أيضا ".

وأكد أن تركيا منفتحة على كافة أنواع التعاون في مجال الصحة.

وحول وفيات كورونا في بلاده، أفاد وزير الصحة التركي: "متوسط أعمار وفيات مواطنينا خلال الشهر الأخير 74.6 و 93% من إجمالي الوفيات، أعمارهم 65 سنة فما فوق".