تركيا تسجل أدنى عدد وفيات بكورونا منذ شهور وتعافي 1622 حالة

أعلنت وزارة الصحة التركية، الجمعة، تسجيل 18 حالة وفاة بوباء كورونا كوفيد-19 في أقل حصيلة يومية منذ شهور، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 4 آلاف 648 حالة.

وأظهرت أحدث معطيات للوزارة تسجيل 1622 حالة شفاء لترتفع الحصيلة إلى 133 ألفاً و400 أي حوالي 80 في المئة من أجمالي عدد الإصابات.

وبينت المعطيات تسجيل 930 حالة إصابة ترفع الحصيلة إلى 168 ألفاً و340.

ووفقاً للمعطيات الجديدة، أجرت تركيا 57 ألفا و829 اختبارات للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و267ألفا، و412.

وتراجع عدد المرضى بوحدات العناية المركزة إلى 592، والمرضى الموصولين بأجهزة التنفس إلى 269.