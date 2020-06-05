وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 4 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 4 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في غارات جوية شمالي العراق.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه بفضل جهود الاستطلاع تم رصد إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في مناطق "هفتانين" و"أواشين" و"زاب" شمالي العراق.

وأضافت أن سلاح الجو شن غارات جوية بالمناطق المذكورة أسفرت عن تحييد 4 إرهابيين.

وأكدت الوزارة أن العمليات ضد "بي كا كا" الإرهابية ستتواصل إلى حين تحييد آخر إرهابي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.