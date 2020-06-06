الهلال الأحمر التركي يطلق حملة توزيع سلال غذائية باليمن

أطلقت جمعية الهلال الأحمر التركي، السبت، حملة توزيع سلال غذائية للأسر النازحة والمحتاجة في اليمن، في كل من محافظة تعز (جنوب غرب)، وعدن وأبين (جنوب).

وتستهدف الحملة توزيع نحو 4 آلاف سلة غذائية في المحافظات اليمنية الثلاث، حسب رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي مصطفى آيدين.

وقال آيدن للأناضول، إن الجمعية بدأت توزيع 4 آلاف و141 سلة غذائية، على النازحين والأسر المحتاجة، بدعم من "جمعية الخير التركية".

وجرت عملية تدشين الحملة في مخيم "الدار الجديد" للنازحين بمنطقة دبع الداخل في محافظة تعز.

وأوضح آيدين، أن الحملات الخيرية تأتي في إطار "حرص الحكومة والشعب التركيين على تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة للتخفيف من معاناة المتضررين من الحرب اليمنية".

وأضاف: "انطلقنا من محافظة تعز بتوزيع 400 سلة غذائية من أصل 1000 سلة للمحافظة، فيما سيتم توزيع الـ 600 المتبقية، الأحد، بمنطقة حوض الأشراف بمديرية القاهرة".

وأشار أنه سيتم توزيع باقي السلال على محافظتي عدن وأبين خلال الأيام القليلة القادمة.

ودأبت جمعية الهلال الأحمر التركي على تقديم مساعدات إنسانية على النازحين والمتضررين من الحرب في اليمن، فضلا عن الأسر الأشد فقرا.

ويشهد اليمن، منذ نحو 6 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي"، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.