تركيا.. تعافي 80% من مصابي كورونا



أعلنت وزارة الصحة التركية، السبت، تسجيل 1922 حالة شفاء من فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 135 ألفا و322 لتصل نسبة المتعافين إلى 79,9 % من إجمالي عدد الإصابات.

وأظهرت أحدث معطيات للوزارة، أن حصيلة الإصابات بالفيروس بلغت 169ألفا، و218، إثر تسجيل 878 حالة.

وبينت أن البلاد سجلت 21 وفاة فقط، رفعت الإجمالي إلى 4669.

ووفقاً للمعطيات الجديدة، أجرت تركيا 35 ألفا و846 اختبارات للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و303 ألفا و258.

وتراجع عدد المرضى بوحدات العناية المركزة إلى 591، والمرضى الموصولين بأجهزة التنفس إلى 264.

وعلق وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه على المعطيات الحديثة في تغريدة قائلا: " قسم كبير من مصابي كورونا يقضون فترة علاجهم في المنزل دون أن تظهر عليهم أعراض المرض.