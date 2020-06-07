أنقرة: أنتيفا تتعاون مع إرهابيي ي ب ك وتشاركهم في نفس الأيديولوجية

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، السبت، إن منظمة "أنتيفا" المتطرفة، تعتمد العنف في العالم بالتعاون مع المنظمات الإرهابية بسوريا.

جاء ذلك في مقطع مصور نشره ألطون عبر تويتر، تطرق فيه إلى المنظمة اليسارية، التي أعلنت واشنطن تصنيفها منظمة إرهابية.

وأفاد ألطون في المقطع قائلا: "رأينا الوجه الحقيقي لأنتيفا، التي تعتمد العنف في كافة أنحاء العالم ولها علاقات مع المجموعات الإرهابية في سوريا".

وأردف: "أنتيفا متورطة في ارتكاب أعمال عنف في المظاهرات (المنددة بمقتل جورج فلويد) بعموم الولايات المتحدة".

وأعرب عن "قلق تركيا من التهديد الذي تشكله هذه المنظمة وعلاقاتها بالمجموعات الإرهابية على أمنها القومي".

وأكد أن "أنتيفا تتشارك نفس الأيديولوجية مع منظمة بي كا كا الإرهابية، حيث قام ذراع الأخيرة في سوريا (ي ب ك) بتدريب العديد من عناصر المجموعة".

والأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته ستصنف مجموعة "أنتيفا" اليسارية منظمة إرهابية.

و"أنتيفا" هي منظمة يسارية متطرفة، تعلن مناهضتها لـ"الأفكار الفاشية والنازية واليمين المتطرف"، وتورطت في أعمال عنف في فترات مختلفة.

ويرتدي "ناشطو المنظمة عادة أقنعة وملابس سوداء، ويتحركون في جماعات خلال الاحتجاجات، ويقومون بتعطيل ومحاولة مواجهة التظاهرات اليمينية"، حسب إعلام أمريكي.

ويتركز نشاط المنظمة في الساحل الغربي للولايات المتحدة، وينتمي أعضاؤها إلى تيارات سياسية مختلفة مثل الاشتراكية والشيوعية والليبرالية والديمقراطية الاجتماعية.