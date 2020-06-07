طائرة إسعاف تركية تجلب مواطنا من أذربيجان

جلبت تركيا، الأحد، مواطنا مصابا بسرطان المريء من أذربيجان عبر طائرة إسعاف، لتلقي العلاج في البلاد.

وتقدم المواطن "طلعت فرجون" بطلب إلى سفارة بلاده في أذربيجان من أجل إعادته للعلاج في تركيا.

وأرسلت وزارة الصحة التركية بعد إبلاغ السفارة لها، طائرة إسعاف لنقل "فرجون" من العاصمة باكو، إلى أرض الوطن.

وحطت الطائرة بمطار "أتاتورك" بإسطنبول، مساء الأحد، في تمام الساعة الـ19:30 بالتوقيت المحلي (16:30 ت.غ).

وجرى نقل المريض عبر سيارة الإسعاف من أرض المطار إلى مستشفى "الدكتور سادي كونوك للتدريب والبحث" بالمدينة.

وسرطان المريء هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم، ويتسبب بوفاة 400 ألف شخص سنوياً، وفقاً للوكالة الدولية لبحوث السرطان.

وتقدم وزارة الصحة التركية خدمة الإسعاف الجوي منذ 2008، وتمتلك أسطولا من 3 طائرات إلى جانب 17 مروحية إسعاف موزعة في 17 ولاية.

ومنذ ذلك التاريخ، أسعفت الوزارة أكثر من 33 ألف مريض بواسطة المروحيات وأكثر من 14 ألف مريض بواسطة الطائرات، بينهم 752 من خارج البلاد.