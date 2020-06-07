نائب الرئيس التركي يدين تعليق "العلم البيزنطي" على مسجد بقبرص الرومية

أدان فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعليق "العلم البيزنطي" على مسجد في مدينة لارنكا بقبرص الرومية.

وقال أوقطاي، في تغريدة عبر تويتر، الأحد، إن تعليق العلم على مسجد "توزلا" في لارنكا، يمثل خطوة استفزازية.

ودعا نائب أردوغان، الإدارة الرومية إلى الكف عن تشجيع العداء ضد الأتراك والإسلام، "والذي تحاول بعض البؤر المشبوهة إحياءه في الفترة الأخيرة جنوب الجزيرة".

وشدّد على ضرورة أن تتخذ الإدارة الرومية التدابير اللازمة لمنع هذه العقلية المريضة على وجه السرعة.

وفي وقت سابق الأحد، نددت رئاسة الشؤون الدينية في جهمورية شمال قبرص التركية، بتعليق "العلم البيزنطي" على المسجد.

وأكدت في بيان أن وفد ممثلية الشؤون الدينية في لارنكا توجه إلى المسجد لتفقد أحواله وأزال "العلم البيزنطي".