وزير الداخلية التركي: اكتمال 75% من الجدار الحدودي مع إيران

تعتزم تركيا إنهاء الجدار الحدودي مع إيران نهاية العالم الجاري، لوقف تسلل الإرهابيين.

وبحسب تصريحات وزير الداخلية سليمان صويلو، الذي اطلع على أعمال البناء في المناطق الحدودية، فقد اكتمل 75 % من إجمالي مشروع الجدار.

وأوضح صويلو، أن الجدار ليس مشروع اليوم، وأنه من أجل أمن تركيا.

واعتبر أن كل حملة عسكرية شنتها تركيا على شمال العراق، وضيقت الخناق على إرهابيي "بي كا كا"، دفعتهم إلى التوجه من الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، إلى الحدود الشرقية.

وأكد صويلو وجود عدد من الإرهابيين بمنطقة دامبات الإيرانية، قائلا: "ثمة 100 إرهابي بالقرب من هنا، هذا يشكل خطرا حقيقيا علينا".

وتابع: "إذا دخلنا نحن على دامبات لن نترك واحدا منهم، هذا أمر بسيط. هذه المسؤولية تقع على عاتق جارتنا إيران، وهم يعلمون ذلك. ونحن متأكدون إن شاء الله، أنه لن يبقى هناك أي إرهابي".