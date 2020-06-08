تواصل تراجع وفيات كورونا وزيادة المتعافين في تركيا

واصلت، الاثنين، وفيات فيروس كورونا تراجعها في تركيا، فيما شهدت الإحصاءات زيادة في عدد المتعافين من المرض.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، أحدث الأرقام بشأن كورونا، عبر تويتر، مشيرا إلى تسجيل 19 وفاة فقط، ليصل الإجمالي إلى 4 آلاف و711.

والأحد، سجلت تركيا 23 وفاة بكورونا، والسبت 21.

وأظهرت معطيات الوزارة، تعافي 3 آلاف و411 من كورونا، ما يرفع الإجمالي إلى 141 ألفا و380.

كما تم تسجيل 989 إصابة بالفيروس، ما يرفع الحصيلة إلى 171 ألفا و121.

وتعليقا على الأرقام، قال قوجه: "تركيا سجلت ارتفاعا جديا في عدد المتعافين من كورونا، لكن الاستهتار بتدابير الوقاية سيؤدي إلى زيادة خطر الفيروس".