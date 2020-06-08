تركيا.. قرارات جديدة لتنظيم عمل موظفي قطاع الصحة

أرسلت وزارة الصحة التركية، الاثنين، تعميما لمديرياتها في كافة الولايات، بخصوص خطة إعادة الحياة إلى طبيعتها إثر الحد من انتشار جائحة كورونا.

وتضمن التعميم الخطوات الواجب اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا، وتنظيم عمل موظفي قطاع الصحة.

ووفقا للتعميم، يسمح لشخص واحد بزيارة المريض خارج أوقات الدوام الرسمي، بهدف تلبية احتياجاته.

وخلال فترة إعادة الحياة إلى طبيعتها، سيكون ارتداء الكمامات شرط لكل شخص داخل أسوار المستشفيات، سواء كانوا أطباء أو ممرضين او طلاب أو زائرين.

كما يستمر حظر الزيارة للمرضى الموجودين داخل غرف العناية المشددة، باستثناء الأطفال حديثي الولادة يسمح بزيارتهم مرة واحدة في اليوم.

وإلى جانب ذلك، قررت الوزارة إلغاء المادة التي كانت تحظر على العاملين في قطاع الصحة تقديم استقالاتهم خلال فترة تفشي الفيروس.

ووفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التركية، فقد بلغ عدد المتعافين من كورونا في عموم البلاد حتى مساء الأحد، 137 ألفا و969.

وبحسب معطيات الوزارة، بلغت إصابات كورونا في عموم تركيا 170 ألفا و132، وإجمالي الوفيات 4 آلاف و692.