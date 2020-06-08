خفر السواحل التركي ينقذ 36 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة

أنقذت فرق خفر السواحل التركية، الاثنين، 36 طالب لجوء في بحر "إيجه" بعدما أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وقالت مصادر أمنية تركية، للأناضول، إنه تم إنقاذ طالبي اللجوء قبالة قضاء "أيوجيك" التابع لولاية جناق قلعة غربي البلاد، بعد تلقي خفر السواحل طلب مساعدة منهم.

ولفتت المصادر إلى أن طالبي اللجوء بينهم نساء وأطفال يحملون جنسيات مختلفة، وكانوا على متن قارب مطاطي، متجهين نحو جزيرة "ميديلّي" اليونانية.

وتم نقل اللاجئين إلى مخفر السواحل التركي، لتقديم المساعدات الأولية لهم من طعام ولباس.