تركيا تسجل 18 حالة وفاة فقط و993 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

واصلت وفيات فيروس كورونا تراجعها في تركيا الثلاثاء، مع تسجيل 18 حالة جديدة فقط في غضون 24 ساعة الأخيرة.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، أحدث الأرقام بشأن كورونا، عبر تويتر.

وأظهرت معطيات الوزارة تسجيل 18 وفاة فقط، ليصل الإجمالي إلى 4 آلاف و729.

والإثنين سجلت تركيا 19 وفاة بكورونا، والأحد 23 ، والسبت 21.

وجرى تسجيل 993 إصابة بكورونا الثلاثاء رفعت الحصيلة إلى 172 ألفا و114.

كما ارتفعت حصيلة المتعافين من كورونا إلى 144 ألفا و598 إثر شفاء 3218 مصابا.

وتعليقا على الأرقام، قال الوزير قوجة إن الإصابات الجديدة في آخر 24 ساعة، تعادل ثلث عدد الحالات التي شفيت خلال نفس الفترة.

ولفت الوزير إلى أنه لا توجد أدلة علمية على تراجع تأثير الفيروس، مشددا على ضرورة مواصلة الالتزام بتدابير الوقاية.