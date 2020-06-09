تركيا تعلن رفع المزيد من القيود في سبيل "إعادة الحياة لطبيعتها"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رفع المزيد من القيود المفروضة في إطار مكافحة جائحة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها.

جاء ذلك في كلمة الثلاثاء، عقب ترأسه اجتماعا للحكومة.

وأكد أردوغان ضرورة أن يعتاد المواطنون على "الوضع الجديد" الذي سيستمر لفترة من الوقت، وشدد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الجسدي وقواعد النظافة لحين زوال جائحة كورونا نهائيا.

وأوضح أنه "تمت إزالة قيود التجول على الفئة العمرية تحت 18 عاما، شرط مرافقة الوالدين".

كما أعلن "السماح للمواطنين 65 عاما وما فوق بالتجول يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء".

وأوضح أن "موعد إغلاق المطاعم والمقاهي سيكون في الساعة 12 ليلا بدلا من 10 مساء".

كما لفت إلى أن "دور السينما والمسارح والمعارض ستبدأ أنشطتها من مطلع تموز/ يوليو المقبل شريطة الالتزام بالقواعد المعلنة".

وأشار إلى أن "قاعات عقد الزواج ستفتح أبوابها في 15 يونيو، وصالات الأعراس في 1 يوليو ضمن قواعد محددة".