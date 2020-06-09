تشاوش أوغلو يشارك في اجتماع لـالتعاون الإسلامي حول فلسطين

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن اجتماعا وزاريا طارئا لمنظمة التعاون الإسلامي، يعقد الأربعاء، لبحث خطط الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية.

وبحسب بيان الوزارة، الثلاثاء، من المقرر أن يشارك وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو في الاجتماع الذي سيعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وأشار البيان أنّ الاجتماع سيبحث الخطوات المشتركة الممكن اتخاذها تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، للتصدي للخطط الإسرائيلية بضم أراضٍ فلسطينية.

وأعلنت فلسطين و"منظمة التعاون الإسلامي"، الجمعة، الاتفاق على عقد اجتماع طارئ للمنظمة، لبحث نوايا إسرائيل بضم أراض فلسطينية.

ونهاية أبريل/نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمائة من مساحة الضفة المحتلة.