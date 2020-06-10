الخطوط الجوية التركية تمنح العاملين في المجال الصحي حسومات خاصة

أعلنت الخطوط الجوية التركية عن حسم خاص للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين ساهموا في محاربة جائحة كوفيد19. وعبرت الشركة عن شكرها وتقديرها لهم من خلال منحهم حسماً بنسبة 40% على أسعار البطاقات الاعتيادية.

وسيتم منح الخصم على التذاكر التي تباع لموظفي الرعاية الصحية الأتراك عبر الإنترنت أو عبر الهاتف المحمول، بغض النظر عن الوجهة أو الفئة. ويحق لهم أيضاً شراء تذاكر مخفضة لثلاثة مرافقين آخرين لاصطحابهم في الرحلة.

ويمكن لموظفي الرعاية الصحية التسجيل في موقع الخطوط الجوية التركية بحلول 18 يوليو كي يحصلوا على خصم يغطي تذاكر الطيران لرحلاتهم بين 8 يونيو و 1 أغسطس 2020.