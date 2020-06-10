تركيا.. تعيين 18 محافظاً جديداً وتغيير أماكن 23 آخرين

اتخذ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سلسلة قرارات نشرت بالجريدة الرسمية، فجر الأربعاء، تضمنت تعيين 18 واليًا (محافظاً) جديدًا، وتغيير أماكن 23 آخرين.

وبحسب القرارات التي دخلت حيز التنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، تم تعيين 18 واليًا جديدًا، وتعيين 17 ممن تمت إقالتهم كبار مفتشين بعدد من الوزارات، فيما تم تعيين والي ولاية موغلا، ضمن كبار مستشاري الرئيس.

والولايات التي عين ولاتها كبار مفتشين، وعددها 17 هي آديامان، وتشانقيري، ودنيزلي، ودياربكر، وأسكيشهر، وغيرسون، وقونيا، وكوتاهية، ومانيسا، وماردين، وسكاريا، وسامسون، وسينوب، وزونغولداق، ويوزغات، وآقسراي، وقرمان.

وهناك 23 ولاية انتقل ولاتها لتولي نفس المنصب بولاية أخرى، من بينها والي أضنة الذي انتقل لولاية ماردين، ووالي آفيون قره حصار الذي انتقل إلى زونغولداق، ووالي آغري الذي انتقل إلى ولاية أضنة.