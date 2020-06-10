توأمان تركيان سياميان يبدآن حياة جديدة بعد جراحة دعمها الرئيس التركي شخصياً

ساعدت مبادرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والدي التوأمين التركيين الملتصقين على تحقيق حلمهما صعب المنال. وبعد إجراء عدة عمليات جراحية للأطفال الملتصقين رأسياً والبالغين عامين في المملكة المتحدة، تم فصلهما بنجاح في يناير. ويتطلع الزوجان الآن إلى العودة إلى الوطن بعدما انتهت فترة العلاج التي أعقبت الجراحة.

وُلد التوأمان "ديرمان ويغيت إيفرينسال" في مدينة أنطاليا على البحر المتوسط ، وحاولت عائلتهما دون أي جدوى إيجاد علاج للخلل النادر الذي جعل رأسيهما ملتصقين.

وعندما نشرت وكالة أناضول الحكومية قصة الطفلين وصورهما، تدخل الرئيس أردوغان شخصياً حيث رتب سفر العائلة لعلاج التوائم في مستشفى متخصص في المملكة المتحدة نظراً إلى محدودية وسائل نجاح مثل هذا الإجراء في تركيا.

وبعد تواصل مكثف بين الأطباء الأتراك ونظرائهم في مستشفى "غريت أورموند ستريت" في لندن، تم نقل الزوجين إلى المملكة المتحدة على متن طائرة الإسعاف السريع التابعة لوزارة الصحة العام الماضي.

وقام فريق مكون من عدة أطباء بينهم طبيبان تركيان وجراح الأعصاب الشهير "أويس جيلاني"، بإجراء ثلاث عمليات جراحية، تم خلالها فصل التوأمين أخيراً في 28 يناير. ومنذ ذلك الحين، كانت تتم مراقبتهما ويخضعان لمزيد من العلاج في المستشفى البريطاني. وتعود الأسرة بالكامل إلى تركيا اليوم الأربعاء.

وفي حديث الأب "عمر إيفرينسال" لوكالة أناضول عبّر عن سعادته بتدخل أردوغان لإجراء الجراحة وقال:"لو لم يتدخل الرئيس أردوغان وزوجته أمينة أردوغان لمساعدتنا ولو لم تقم وزارة الصحة بذلك، لما كان بإمكاننا فصلهما. لقد دعمتنا بلادنا ووقفت إلى جانبنا لإنجاح هذه العملية الصعبة".

وأضاف:"عندما رأيتهم منفصلين، انفجرت في البكاء. كان هذا حلمنا الوحيد. بإمكانهم الآن أن يلعبوا ويفعلوا ما يريدون مثل أقرانهم".

كما عبّرت الأم "فاطمة" عن عظيم فرحتها بقولها:"ما كنت أستطيع تركهم ولو لثانية واحدة لأنهم كانوا يصطدمون بالأشياء أثناء زحفهم بسبب التصاقهم. كذلك لم أتمكن من حضنهم أو معانقتهم. إنني مسرورة للغاية لأن عذابهم قد انتهى".

وقال أردوغان يوم الاثنين أن تركيا ستغطي تكلفة جراحة التوائم وعلاجهم، لكن الأطباء الذين أجروا لهم العمليات إضافة إلى رجل أعمال تركي يعيش في المملكة المتحدة، وافقوا على تغطية نفقات العمليات والعلاج من جيوبهم الخاصة بعدما سمعوا عن الجهود التي بذلتها تركيا لأجل شفائهم.