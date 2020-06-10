17 وفاة و922 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في تركيا

تواصل أعداد الوفيات في تركيا بسبب كورونا تراجعها، إذ سجلت البلاد 17 حالة وفاة فقط في آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 4 آلاف و746.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، في تحديثها لإحصائيات الفيروس، الأربعاء، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 173 ألفا و36، إثر تسجيل 922 إصابة، في آخر 24 ساعة.

كما شهدت شفاء 2241 مصابا من كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 146 ألفا و839.

وسجلت تركيا الثلاثاء 18 حالة وفاة، والاثنين 19 وفاة بكورونا، والأحد 23 ، والسبت 21.

وبلغ إجمالي اختبارات كورونا مليونين و451 ألفا و700، بعد إجراء 36 ألفا و521 اختبارا، في الساعات الـ24 الأخيرة.

وما زال 631 مصابا يخضعون للرعاية الطبية في وحدات العناية المركزة، و280 مصابا موصولون بأجهزة التنفس.

وعلّق وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، على الإحصائيات الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إن "الإصابات الجديدة بكورونا تمثل 40 % فقط من المتعافين".

وأضاف أن متوسط أعمار المصابين الجدد هو 36 عاما، بينما متوسط أعمار الوفيات 71 عاما.

ولفت إلى أن فكرة تراجع تأثير الفيروس "خطيرة"، وأن الاستمرار في اتباع التدابير يعد أمرا "طبيعيا".