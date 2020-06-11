تركيا تسجل 17 حالة وفاة فقط بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة

قال وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة اليوم الخميس إن حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا في تركيا بلغ 17 وفاة، بينما استمرت أعداد الإصابات الجديدة المسجلة أقل من 1000 حالة إصابة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وتجاوز عدد اختبارات فيروس كورونا في البلاد 2.5 مليون اختبار، حيث بلغ عدد الحالات المؤكدة 174.023 مع 147.860 حالة تعافي.

وأظهرت الأرقام أن أولئك الذين تعافوا من الفيروس شكلوا 85٪ من إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد.

وقال قوجة: "يمكن للفيروس الانتشار ثانية من التفاؤل الكاذب، لا تتجاهلوا الإجراءات من خلال الاعتقاد بأن الفيروس قد تباطأ".

وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 4,763 ، بعد تسجيل حصيلة اليوم.

فيما أجرى أخصائيو الرعاية الصحية نحو 49190 اختبارًا للمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحذر قوجة، إلى جانب خبراء آخرين، المواطنين مرارًا وتكرارًا في الماضي من أن تخفيف الإجراءات لا يعني أن خطر الفيروس قد انتهى، بل يعني بداية نمط حياة جديد سيتعين على المواطنين التكيف معه.