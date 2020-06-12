الأمن التركي يوقف 5 مشتبهين أجانب في عملية ضد داعش الإرهابي بولاية أفيون قره حصار

ضبطت الشرطة التركية 5 أشخاص يحملون الجنسية العراقية، في عملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي بولاية أفيون قره حصار، غربي البلاد.

وأفاد مراسل الأمن نقلا عن مصادر أمنية، الجمعة، أن فرق مكافحة الإرهاب والاستخبارات بمديرية أمن الولاية، نفذت حملة دهم في إطار جهودها لكشف خلايا تنظيم داعش وإحباط أنشطتها المحتملة.

وأردف أن العملية أسفرت عن توقيف 5 مشتبهين فيهم، يحملون الجنسية العراقية.

وفي وقت سابق أوقفت فرق الأمن التركية 10 أشخاص يحملون الجنسية العراقية، متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، في ولاية صامسون شمالي البلاد.