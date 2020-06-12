تركيا.. وفيات كورونا في تراجع وتسجيل 1195 إصابة جديدة

تواصل أعداد الوفيات في تركيا بسبب كورونا تراجعها، إذ سجلت 15 حالة وفاة فقط في آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 4 آلاف و778.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، في تحديثها لإحصائيات الفيروس، الجمعة، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 175 ألفا و218، إثر تشخيص 1195 إصابة جديدة.

ووصلت أعداد المتعافين من كورونا إلى 149 ألفا و102 بعد تعافي 1242 شخصا من الفيروس .

كما ارتفعت حصيلة اختبارات الكشف عن كورونا إلى مليونين و541 ألفا و903، عقب إجراء أكثر من 41 ألف اختبار جديد.

وأوضحت البيانات، أن 664 مصابا يخضعون للرعاية الطبية في وحدات العناية المركزة، و282 مصابا موصولون بأجهزة التنفس.

وسجلت تركيا الاثنين 19 وفاة بكورونا، والثلاثاء 18، والأربعاء 17 والخميس 17.

وتعليقًا على البيانات، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن "عدد المرضى الذين لم يتماثلوا للشفاء من كورونا بعد يبلغ قرابة 25 ألفا".

وأضاف: "أعداد حالات العناية المركزة والموصولين بأجهزة التنفس في المستوى المتوقع".