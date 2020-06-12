شنطوب: العالم غير مضطر إلى احترام محاكم واشنطن وحدها

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إن العالم ليس مضطرا إلى احترام المحاكم الأمريكية وحدها دون سواها، مشددا على ضرورة احترام الأمريكيين أيضا للمحاكم التركية.

جاء ذلك في تصريح لرئيس البرلمان الجمعة، بالعاصمة أنقرة، ردا على انتقادات السلطات الأمريكية قرار القضاء التركي السجن على الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول متين طوبوز، 8 أعوام و9 أشهر، بعد إدانته بمساعدة تنظيم "غولن" الإرهابي.

وأوضح شنطوب أن القضاء يأخذ مجراه بشكل مستقل في تركيا، مبينا أن السلطات لا يمكنها التدخل في قرار صدر عن القضاء بحق طوبوز.

وأضاف: "العالم ليس مضطرا إلى احترام المحاكم الأمريكية فقط وعلى الأمريكيين أيضا احترام محاكمنا".

والخميس، قضت المحكمة الجنائية الرابعة عشرة بإسطنبول بالسجن على طوبوز، لمدة 8 سنوات و 9 أشهر، بتهمة "مساعدة تنظيم إرهابي مسلح".

وسبق أن أظهرت التحقيقات ارتباط طوبوز، بالمدعي العام السابق الفار زكريا أوز، وقائدي شرطة سابقين، متهمين بالانتماء إلى تنظيم "غولن" الإرهابي، الذي قام بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016.