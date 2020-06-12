قوات تركية تجري مناورات "البحر المفتوح" في المتوسط

أجرت القوات التركية الجمعة مناورات "البحر المفتوح" في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن المناورات التي أجرتها وحدات تابعة لقيادتي القوات الجوية والبحرية تمت إدارتها من مراكز عمليات في تركيا.

وشارك في المناورات 17 طائرة تابعة للقوات الجوية و8 فرقاطات وطرادات تابعة لقيادة القوات البحرية.

والمناورات التي اكتملت بنجاح، استغرقت نحو 8 ساعات، وشملت مسارا بطول ألفي كيلو متر.

وتمت خلال المناورات تنفيذ عمليات التزود بالوقود الجوي، والتدريب المشترك الجوي-البحري وغيرها.

وتهدف المناورات إلى اختبار وتطوير مهام عمليات المسافات الطويلة دون انقطاع.