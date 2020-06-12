وكالة ناسا تؤجل إطلاق مركبتها الفضائية الجوالة إلى المريخ

أعلنت إلإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا) تأجيل إطلاق مركبتها الفضائية الجوالة "بيرسيفيرانس" للفضاء إلى 20 تموز/ يوليو المقبل.

وأضافت في بيان أن "إطلاق المركبة الفضائية التي كان مخططاً في 17 تموز/ يوليو تم تأجيله إلى 20 من الشهر نفسه بسبب الحاجة إلى وقت إضافي لعلاج خلل في الأنظمة الأرضية".

وأشار البيان إلى أن المركبة ستطلق من مركز كيب كانافيرال الفضائي في فلوريدا بصاروخ أطلس 5 في الموعد المحدد.

وتهدف ناسا من خلال إرسال المركبة الفضائية إلى المريخ، إلى إجراء أبحاث على سطح الكوكب الأحمر، وستنقل المركبة على متنها 23 كاميرا تصوير، وجهازين للميكروفون، ومروحية استطلاع بالتحكم عن بعد.