بطريرك الأرمن بتركيا: أيا صوفيا تأسس على مدى 1500 عام ليكون مكان عبادة لا متحفاً

اعتبر بطريرك الأرمن في تركيا، إسحاق الثاني، عن اعتقاده بأن متحف أيا صوفيا في إسطنبول، الذي ظل مسجداً للمسلمين منذ فتح السلطان العثماني محمد الفاتح للمدينة منذ 500 عام قبل تحويله إلى متحف في ثلاثينيات القرن الماضي، ينبغي أن يظل مكاناً للعبادة لا متحفاً.

وقال البطريرك إسحاق الثاني، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر، اليوم السبت، إن "أيا صوفيا تأسس بجهد 10 آلاف عامل وبإنفاق ثروة كبيرة. عدد لا يحصى من أعمال الترميم والإصلاح التي شهدها المعبد، وجهود وقف السلطان محمد الفاتح.. كل ذلك لم يكن للمحافظة عليه كمتحف بل كمكان للعبادة".

وأضاف: "أعتقد أنه بدلاً من اندفاع السياح الفضوليين هنا وهناك لالتقاط الصور، فإن سجود المؤمنين وخضوعهم على ركبهم مستشعرين الاحترام والرهبة يعد أكثر ملاءمة مع طبيعة هذا المعبد".